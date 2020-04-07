Справа ПриватБанку: битанський суд вирішив, що розгляд по суті буде в Англії

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Британський Верховний суд відмовив у задоволенні клопотань, поданих паном Ігорем Коломойським, паном Генадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, підтвердивши, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб. Про це УНН повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

"Верховний суд Сполученого Королівства відмовив у задоволенні клопотань, поданих паном Ігорем Коломойським, паном Генадієм Боголюбовим та шістьма компаніями, зареєстрованими в Англії та Британських Віргінських островах, щодо дозволу оскаржити рішення Апеляційного суду від жовтня 2019 року, яке повністю скасувало рішення Високого суду Лондона від листопада 2018 року, та яким було підтверджене, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб", - повідомили у банку.

Як зазначається, у рішенні, винесеному 6 квітня 2020 року суддями Рідом, Брігсом та Сейлсом, Верховний суд підтвердив, що у задоволенні клопотань щодо дозволу на оскарження повинно бути відмовлено "оскільки клопотання не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент". Верховний суд також зобов’язав пана Коломойського, пана Боголюбова та компанії відшкодувати витрати, понесені ПриватБанком щодо їхніх невдалих клопотань, додали у банку.

"Таким чином, у пана Коломойського, пана Боголюбова та компаній більше немає жодних способів оскарження, тому позов Банку надалі розглядатиметься по суті у Високому суді Лондона. Банк впевнений, що в кінцевому рахунку йому вдасться відшкодувати понад 3 млрд дол. США, що вимагаються в провадженнях", - зауважили у ПриватБанку.

Додамо, Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи - українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів.

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