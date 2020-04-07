Дело ПриватБанка: битанський суд решил, что рассмотрение по существу будет в Англии

"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных г-м Игорем Коломойским, г-м Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц", - сообщили в банке.

Как отмечается, в решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент". Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами, добавили в банке.

"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - отметили в ПриватБанке.

Добавим, Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения - украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову относительно организации мошеннических схем с выводом средств.