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Справа податківців Одещини: суд продовжив запобіжний Чеботарьовій

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов’язків, покладених на ексвиконуючу обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одещини Наталії Чеботарьовій, яку підозрюють у наданні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“У п’ятницю, 13 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив строк дії обов’язків, покладених на ексвиконуючу обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби Одещини”, — йдеться в повідомленні.

Як нагадує ВАКС, раніше підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 903 860 гривень.

"Ураховуючи, що підозрювана внесла заставу — на неї судом покладено додаткові обов’язки: прибувати до детективів НАБУ, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися з місця проживання без дозволу; повідомляти про зміну місця роботи та проживання; здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю". — зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, виконуючого обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. доларів неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Нагадаємо, у справі податківців Одещини, у якій напередодні викрили на наданні хабаря у 25 тисяч доларів керівника регіональної податкової, повідомили про підозру в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в області.

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