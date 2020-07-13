Справа Насірова: ВАКС дослідив ще два томи доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив ще два томи письмових доказів у справі ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"За результатами судового засідання, яке відбулося 13 липня 2020 року, колегія суддів ВАКС дослідила ще 2 томи письмових доказів, долучених прокурором", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наступний розгляд у справі – о 14:00 29 липня 2020 року.
Як повідомляв УНН, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Насірова наприкінці 2019 року.
Нагадаємо, колишній голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Крім того, ексголові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України 8-го скликання, особисто ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.