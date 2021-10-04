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Справа "Межигір'я": захист Януковича просить закрити справу

Справа "Межигір'я": захист Януковича просить закрити справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Захист експрезидента України Віктора Януковича у суді клопоче про повернення детективу НАБУ клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та закриття провадження у справі про привласнення Межигір'я, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми просимо повернути детективу, який звернувся з даним, клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно Януковича як таке, яке не відповідає вимогам законодавства. Також закрити провадження у справі — судовий номер 991/5137/21”, — заявив адвокат.

Суддя Вищого антикорупційного суду для вирішення питання видалилася до нарадчої кімнати.

“Для вирішення питання суд видаляється до нарадчої кімнати”, — сказала суддя.

Доповнення

ВАКС 26 жовтня 2020 року відмовив у заочному арешті Януковича, через порушення умов досудового розслідування у справі щодо привласнення Межигір’я. Апеляційна палата ВАКС підтвердила відмову в заочному арешті колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, оскільки слідство у справі щодо привласнення Межигір’я було зупинене.

А в 2021 році суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича і його сина у справі Межигір’я.

Наприкінці липня цього року до ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі щодо привласнення Межигір’я.

Зазначимо, ще ГПУ розслідувала справу щодо заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір’я. У межах цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали до НАБУ та САП.

Як раніше повідомляв УНН, ще Генеральна прокуратура раніше оголошувала третьому президенту України Віктору Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з експрезидентом Віктором Януковичем перевів Межигір’я із підпорядкування Державного управління справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело Межигір’я з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

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