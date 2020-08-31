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Справа Марківа: італійська сторона не надала відповіді про проведення допиту Хорошевої, яка контактувала із Роккеллі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Італійська сторона не надала українським слідчим відповіді на запит про проведення допиту експресофіцера так званого колишнього “народного мера” Слов’янська В’ячеслава Пономарьова Стелли Хорошевої, яка контактувала із загиблим італійським фотокореспондентом Андреасом Роккеллі і громадянином Російської Федерації Андрієм Мироновим під час їх поїздки до “ДНР”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Справа Марківа: італійська сторона не надала відповіді про проведення допиту Хорошевої, яка контактувала із Роккеллі

“...заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління (Максим Цуцкірідзе —ред.) зазначив, що італійська сторона не надала українським слідчим відповіді на запит про проведення допиту Стелли Хорошевої, яка у 2014 році була прес-офіцером так званого „народного мера“ Слов’янська В’ячеслава Пономарьова, а наразі проживає в Італії”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, в одязі трупа Миронова виявили записку про здійснення фото зі Стрєлковим (псевдонім громадянина РФ Гіркіна, відставного офіцера ЗС та ФСБ Росії), який керував НЗФ під час захоплення міста Слов’янська, підписана Хорошевою.

Також Цуцкірідзе нагадав, що українські слідчі давно пропонували тісну співпрацю італійським колегам в установлені обставин загибелі їх громадянина Андреа Роккеллі, але, станом на сьогодні, реакції на зазначене запрошення не надходило.
Нагадаємо, українське слідство знайшло свідків, які доводять невинуватість нацгвардійця Марківа.

Як раніше повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з матір’ю ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа — Оксаною Максимчук та обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення. Пізніше суд присяжних в італійському місті Павія опублікував мотиваційну частину вироку Марківа.

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