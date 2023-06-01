Справа блогерів, що "засвітили" ППО: суд обере запобіжний захід дружині Чернецького в закритому режимі

Про закритий режим клопотала сторона обвинувачення.

Цитата

«Оскільки в судовому засіданні можуть розголошуватися адреси розміщення сил ППО», - пояснив прокурор.

Прокуратура клопоче про обрання для блогерки запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Воронова, дружина Юрія Чернецького, який відбуває покарання за розповсюдження наркотиків, одна з чотирьох блогерок, яким СБУ вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану). Блогерки обвинувачуються у тому, що викладали в мережу відео з роботою ППО під час ракетної атаки на столицю 16 травня.

Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Додамо

Це не єдині підозрювані у вчиненні аналогічного правопорушення. У поліції Києва, 31 травня, повідомили, що затримали ще 9 осіб, які публікували відео роботи ППО.

До цього, з початку травня у столиці було затримано ще щонайменше двоє осіб.