Дело блогеров, "засветивших" ПВО: суд изберет меру пресечения жене Чернецкого в закрытом режиме

О закрытом режиме ходатайствовала сторона обвинения.

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«Поскольку в судебном заседании могут разглашаться адреса размещения сил ПВО», - пояснил прокурор.

Прокуратура ходатайствует об избрании для блогера меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Воронова, жена Юрия Чернецкого, который отбывает наказание за распространение наркотиков, одна из четырех блогеров, которым СБУ уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях, когда они не могут быть идентифицированы на местности). Блогеры обвиняются в том, что выкладывали в сеть видео с работой ПВО во время ракетной атаки на столицу 16 мая.

Блогершам грозит до 8 лет тюрьмы.

Добавим

Это не единственные подозреваемые в совершении аналогичного правонарушения. В полиции Киева, 31 мая, сообщили, что задержали еще 9 человек, которые публиковали видео работы ПВО.

До этого, с начала мая в столице были задержаны еще по меньшей мере два человека.