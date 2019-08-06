Справа Без’язикова: дружина обвинуваченого у суді розповіла про секретний обмін

"Так, вона розповідала, як вмовила бойовиків, з якими вела перемовини, обміняти її чоловіка на двох осіб", - сказав Титич, відповідаючи на питання, чи розповіла Маргарита Без’язикова під час засідання, що бойовики погодилися обміняти її чоловіка на двох осіб, одну з яких утримували у Львівській області, а іншу – в Донецькій.

За його словами, дружина Без’язикова також повідомила, що звільнення чоловіка було секретною спецоперацією СБУ.

Також Титич додав, що наступне засідання призначене 6 вересня.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва долучив до справи про держзраду, в якій фігурує полковник ЗСУ Іван Без’язиков, розшифровки його телефонних розмов.

Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.