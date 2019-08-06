Справа Без’язикова: дружина обвинуваченого у суді розповіла про секретний обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва під час засідання у справі Івана Без’язикова, якого обвинувачують у державній зраді, допитав його дружину Маргариту Без’язикову як свідка захисту. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Без’язикова Віталій Титич.
"Так, вона розповідала, як вмовила бойовиків, з якими вела перемовини, обміняти її чоловіка на двох осіб", - сказав Титич, відповідаючи на питання, чи розповіла Маргарита Без’язикова під час засідання, що бойовики погодилися обміняти її чоловіка на двох осіб, одну з яких утримували у Львівській області, а іншу – в Донецькій.
За його словами, дружина Без’язикова також повідомила, що звільнення чоловіка було секретною спецоперацією СБУ.
Також Титич додав, що наступне засідання призначене 6 вересня.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва долучив до справи про держзраду, в якій фігурує полковник ЗСУ Іван Без’язиков, розшифровки його телефонних розмов.
Як повідомляв УНН, полковнику ЗСУ Без’язикову оголошено підозру в участі у терористичній організації. Екс-начальника розвідки одного з армійських корпусів, який після полону перейшов на бік терористів, затримала СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.