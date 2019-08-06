Дело Безъязыкова: жена обвиняемого в суде рассказала о секретном обмене
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева на заседании по делу Ивана Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене, допросил его жену Маргариту Безъязыкову в качестве свидетеля защиты. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Безъязыкова Виталий Тытыч.
"Да, она рассказывала, как уговорила боевиков, с которыми вела переговоры, обменять ее мужа на двоих", - сказал Тытыч, отвечая на вопрос, рассказала ли Маргарита Безъязыкова во время заседания, боевики согласились обменять ее мужа на двоих человек, одного из которых удерживали в Львовской области, а другого - в Донецкой.
По его словам, жена Безъязыкова также сообщила, что освобождение мужа было секретной спецоперацией СБУ.
Также Тытыч добавил, что следующее заседание назначено 6 сентября.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева приобщил к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник ВСУ Иван Безъязыков, расшифровки его телефонных разговоров.
Как сообщал УНН, полковника ВСУ Безъязыкова объявлено подозрение в участии в террористической организации. Экс-начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов, задержала СБУ.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.