Споживання електроенергії в Україні зросло: що відбувається в енергосистемі

Споживання електроенергії сьогодні в Україні зросло через зниження температури та хмарну погоду у більшості регіонів, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Споживання

"Сьогодні, 3 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 9,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер, 2 січня. Це пояснюється зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів України, що зменшило ефективність роботи побутових СЕС", - повідомили у компанії.

Як вказано, учора, 2 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,8% нижчим, ніж рівень максимального споживання у вівторок, 31 грудня. Це пояснили вищою температурою повітря у більшості регіонів України.

"Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян у минулому році. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - зазначили у компанії.

Ситуація в енергосистемі на сьогодні​​ стабільна - міністр