Потребление электроэнергии в Украине выросло: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Из-за снижения температуры и облачной погоды потребление электроэнергии в Украине выросло на 9,7%. Энергетики продолжают восстановительные работы после прошлогодних атак.
Потребление электроэнергии сегодня в Украине возросло из-за снижения температуры и облачной погоды в большинстве регионов, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Потребление
«Сегодня, 3 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 9,7% выше, чем в это же время предыдущего дня - в четверг, 2 января. Это объясняется снижением температуры и облачной погодой в большинстве регионов Украины, что уменьшило эффективность работы бытовых СЭС», - сообщили в компании.
Как указано, вчера, 2 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6,8% ниже, чем уровень максимального потребления во вторник, 31 декабря. Это объяснили более высокой температурой воздуха в большинстве регионов Украины.
«Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в прошлом году. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - отметили в Укрэнерго.
«Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», - отметили в компании.
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