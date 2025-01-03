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Потребление электроэнергии в Украине выросло: что происходит в энергосистеме

Потребление электроэнергии в Украине выросло: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 7383 просмотра

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Из-за снижения температуры и облачной погоды потребление электроэнергии в Украине выросло на 9,7%. Энергетики продолжают восстановительные работы после прошлогодних атак.

Потребление электроэнергии сегодня в Украине возросло из-за снижения температуры и облачной погоды в большинстве регионов, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Потребление

«Сегодня, 3 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 9,7% выше, чем в это же время предыдущего дня - в четверг, 2 января. Это объясняется снижением температуры и облачной погодой в большинстве регионов Украины, что уменьшило эффективность работы бытовых СЭС», - сообщили в компании.

Как указано, вчера, 2 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6,8% ниже, чем уровень максимального потребления во вторник, 31 декабря. Это объяснили более высокой температурой воздуха в большинстве регионов Украины.

«Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в прошлом году. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - отметили в Укрэнерго.

«Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», - отметили в компании.

Ситуация в энергосистеме на сегодня стабильная - министр2 янв. 2025, 07:50 • 28834 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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