Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл у селі Верхньошироківське на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили інформацію про те, що на Донеччині представники місії потрапили під обстріл в селі Верхньошироківське (колишня назва село Октябр), передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомили у СММ ОБСЄ, ніхто із співробітників місії не постраждав, майно місії пошкоджене не було.
З міркувань безпеки патруль місії покинув район одразу після інциденту, додають в організації.
Водночас у ОБСЄ не уточнюють, звідки вівся обстріл і з якого виду озброєння.
Раніше сьогодні бойовики угруповання “ДНР” звинуватили українських військових в обстрілах з артилерії села Верхньошироківське під час інспекції місії ОБСЄ. Прес-центр штабу АТО цю інформацію поки що не коментував.
Верхньошироківське (колишня назва село Октябр) розташоване 85 кілометрів на південь від Донецька, контролюється бойовиками угруповання “ДНР”.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. За словами керівництва місії, 90 відсотків випадків перешкоджання її діяльності, зокрема і погрози на адресу спостерігачів, стаються на окупованих територіях.
Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські “добровольці”.