Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в селе Верхнешироковское в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили информацию о том, что в Донецкой области представители миссии попали под обстрел в селе Верхнешироковское (прежнее название село Октябрь), передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщили в СММ ОБСЕ, никто из сотрудников миссии не пострадал, имущество миссии повреждено не было.
Из соображений безопасности патруль миссии покинул район сразу после инцидента, добавляют в организации.
В то же время в ОБСЕ не уточняют, откуда велся обстрел и из какого вида оружия.
Ранее сегодня боевики группировки "ДНР" обвинили украинских военных в обстрелах из артиллерии села Верхнешироковское во время инспекции миссии ОБСЕ. Пресс-центр штаба АТО эту информацию пока не комментировал.
Верхнешироковское (прежнее название село Октябрь) расположено в 85 километрах к югу от Донецка, контролируется боевиками группировки "ДНР".
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине неоднократно заявляла о препятствовании своей работе в зоне конфликта на востоке Украины. По словам руководства миссии, 90 процентов случаев препятствования ее деятельности, в том числе и угрозы в адрес наблюдателей, происходят на оккупированных территориях.
С апреля 2014 года после российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские "добровольцы".