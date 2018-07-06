Спортивні журналісти зіграли у футбол з Павелком

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 53425 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109310 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102640 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130562 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106305 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120744 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161143 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190139 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295721 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

25 березня, 17:47 • 29482 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 32184 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 31790 перегляди
Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

Окупанти атакували Донеччину: загинула жінка та 3-річна дівчинка

25 березня, 18:13 • 30956 перегляди
Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

Тотальна неповага до США: Коваленко заявив, що росія знову запустила шахеди

25 березня, 18:32 • 21387 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 130564 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 165287 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295723 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225784 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31362 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52313 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57022 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55275 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69480 перегляди
Актуальне
Спортивні журналісти зіграли у футбол з Павелком

Спортивні журналісти зіграли у футбол з Павелком

Київ • УНН

 • 7788 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У середу, 4 липня, у Києві на полі учбово-тренувального комплексу імені В.Банникова збірна українських спортивних журналістів зіграла товариський матч з командою працівників Федерації футболу України. Матч завершився перемогою збірної ФФУ у серії пенальті, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації.

Матч був присвячений міжнародному Дню спортивного журналіста. Свято відзначається щорічно, 2 липня.

У складі збірної спортивних журналістів виступали М.Волобуєв, В.Щербачов, І.Циганик, В.Вацко, В.Шевчук, А.Столярчук, М.Гілєнко, С.Ситник, Р.Мальчевський, А.Майоров, В.Доломанський, Д.Дубас, О.Турський, Є.Полозенко, А.Бутко, О.Гапоненко, А.Світличний, Д.Стасюк, Р.Лопатін, В.Стаценко, Д.Дєнков, А.Швайка, Б.Машай, Я.Твардовський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФФУ підтримує з ультрасами ділові стосунки

Команду ФФУ очолив президент Федерації А.Павелко. До складу команди увійшли перші віце-президенти В.Костюченко та О.Протасов, віце-президент А.Мацола, президент ДЮФЛУ В.Борт, голова Київської обласної федерації футболу Я.Москаленко, С.Попов, О.Кісткін, В.Рева, В.Єзерський, В.Кардаш, А.Лікаренко, М.Яськів, А.Вандзілюк, О.Кошеваров, М.Оскома.

Повідомляється, що у першому таймі гол у ворота суперника забив гравець зі складу збірної ФФУ - А.Лікаренко. По перерві рахунок зрівняв Р.Мальчевський.

Матч завершився серією пенальті з рахунком 5:4 на користь гравців ФФУ.

"Я задоволений, що нам вдалося перемогти в напруженому, цікавому матчі. Та головне — це позитивні та дружні емоції, які були на полі! Ще раз вітаю всіх спортивних журналістів із професійним святом!", — прокоментував Павелко.

Нагадаємо, як писав УНН, юнацька футбольна команда України розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Зауважимо, що українці пробилися до фінальної частини чемпіонату Європи після розгрому над однолітками з Чорногорії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56