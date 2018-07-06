Спортивні журналісти зіграли у футбол з Павелком
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У середу, 4 липня, у Києві на полі учбово-тренувального комплексу імені В.Банникова збірна українських спортивних журналістів зіграла товариський матч з командою працівників Федерації футболу України. Матч завершився перемогою збірної ФФУ у серії пенальті, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації.
Матч був присвячений міжнародному Дню спортивного журналіста. Свято відзначається щорічно, 2 липня.
У складі збірної спортивних журналістів виступали М.Волобуєв, В.Щербачов, І.Циганик, В.Вацко, В.Шевчук, А.Столярчук, М.Гілєнко, С.Ситник, Р.Мальчевський, А.Майоров, В.Доломанський, Д.Дубас, О.Турський, Є.Полозенко, А.Бутко, О.Гапоненко, А.Світличний, Д.Стасюк, Р.Лопатін, В.Стаценко, Д.Дєнков, А.Швайка, Б.Машай, Я.Твардовський.
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Команду ФФУ очолив президент Федерації А.Павелко. До складу команди увійшли перші віце-президенти В.Костюченко та О.Протасов, віце-президент А.Мацола, президент ДЮФЛУ В.Борт, голова Київської обласної федерації футболу Я.Москаленко, С.Попов, О.Кісткін, В.Рева, В.Єзерський, В.Кардаш, А.Лікаренко, М.Яськів, А.Вандзілюк, О.Кошеваров, М.Оскома.
Повідомляється, що у першому таймі гол у ворота суперника забив гравець зі складу збірної ФФУ - А.Лікаренко. По перерві рахунок зрівняв Р.Мальчевський.
Матч завершився серією пенальті з рахунком 5:4 на користь гравців ФФУ.
"Я задоволений, що нам вдалося перемогти в напруженому, цікавому матчі. Та головне — це позитивні та дружні емоції, які були на полі! Ще раз вітаю всіх спортивних журналістів із професійним святом!", — прокоментував Павелко.
Нагадаємо, як писав УНН, юнацька футбольна команда України розпочала підготовку до чемпіонату Європи. Зауважимо, що українці пробилися до фінальної частини чемпіонату Європи після розгрому над однолітками з Чорногорії.