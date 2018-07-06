Спортивные журналисты сыграли в футбол с Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В среду, 4 июля, в Киеве на поле учебно-тренировочного комплекса имени В.Банникова сборная украинских спортивных журналистов сыграла товарищеский матч с командой сотрудников Федерации футбола Украины. Матч завершился победой сборной ФФУ в серии пенальти, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Матч был посвящен международному Дню спортивного журналиста. Праздник отмечается ежегодно 2 июля.
В составе сборной спортивных журналистов выступали Волобуев, Щербачов, Циганик, Вацко, Шевчук, Столярчук, Гиленко, Ситник, Мальчевский, Майоров, Доломанский, Дубас, Турский, Полозенко, Бутко, Гапоненко, Светличный, Стасюк, Р.Лопатин, Стаценко, Денков, Швайка, Машай, Твардовский.
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Команду ФФУ возглавил президент Федерации А.Павелко. В состав команды вошли первые вице-президенты В.Костюченко и Протасов, вице-президент Мацола, президент ДЮФЛУ В.Борт, председатель Киевской областной федерации футбола Москаленко, Попов, Кисткин, Рева, Езерский, Кардаш, Ликаренко, Яськив, Вандзилюк, Кошеваров, Оскома.
Сообщается, что в первом тайме гол в ворота соперника забил игрок из состава сборной ФФУ - Ликаренко. После перерыва счет сравнял Мальчевский.
Матч завершился серией пенальти со счетом 5:4 в пользу игроков ФФУ.
"Я доволен, что нам удалось победить в напряженном, интересном матче. Но главное - это положительные и дружеские эмоции, которые были на поле! Еще раз поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником!", - прокомментировал Павелко.
Напомним, как писал УНН, юношеская футбольная команда Украины начала подготовку к чемпионату Европы. Заметим, что украинцы пробились в финальную часть чемпионата Европы после разгрома над сверстниками из Черногории.