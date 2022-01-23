Спортдиректор СК “Дніпро-1” розповів про можливість переходу Коноплянки в клуб

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Русол поставив крапку в історії з потенційним переходом Євгена Коноплянки, заявивши, що наразі клуб не розглядає кандидатуру даного гравця.

“Зараз ми не розглядаємо його кандидатуру, адже у нас інший вектор розвитку. Гадаю, що Євген ще покаже себе на високому рівні, але у нас інші пріоритети. Можливо з часом, але не зараз”, — наголосив Русол.

Доповнення

32-річний гравець не полетів із “Шахтарем” на збір у Туреччині та займається пошуками нового клубу.

У нинішньому сезоні Коноплянка зіграв лише у двох матчах за “гірників” у кваліфікації Ліги чемпіонів, провівши на полі 47 хвилин.