Сполучене Королівство прокоментувало хімічну атаку в Маріуполі

Цитата

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати хімічні речовини для нападу на маріупольців. Ми терміново працюємо з партнерами, щоб перевірити деталі. Будь-яке використання такої зброї було б черствою ескалацією цього конфлікту, і ми будемо притягувати Путіна та його режим до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Нагадаємо

російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022