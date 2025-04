Соединенное Королевство прокомментировало химическую атаку в Мариуполе

Цитата

"Сообщается, что российские войска могли применить химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы срочно работаем с партнерами, чтобы проверить детали. Любое использование такого оружия было бы черствой эскалацией этого конфликта, и мы будем притягивать Путина и его режим к ответственности", - говорится в сообщении.

Добавим

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе.

Напомним

Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отруюйну вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022