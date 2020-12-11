Спійманого на контрабанді в Україну угорського політика виключили з партії

"Українська влада сьогодні в Україні викрила Жолта Легиня на контрабанді сигарет. Жолт Легинь сьогодні ввечері пішов зі всіх своїх партійних посад і покинув MSZP. Ми ініціювали негайне скасування його дипломатичного паспорта", - йдеться у заяві партії, поширеній 10 грудня ввечері.

Додамо, угорського політика затримали 10 грудня у пункті пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні, у його автомобілі знайшли партію цигарок без акцизних марок. При цьому іноземець пред’являв прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

За даними пресслужби Держприкордонслужби, наразі встановлено, що угорський політик намагався перемістити через державний кордон 11 500 пачок сигарет без акцизних марок з позначкою "For Duty Free Only". Мікроавтобус Seat вартістю майже півмільйона гривень в іноземця вилучено до рішення суду.

До ДФС направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Додамо, відносини між Києвом і Будапештом були досить напруженими через закон про мову, Угорщина на тлі цього блокує комісію Україна-НАТО. Нещодавно також додалася ситуація з місцевими виборами на Закарпатті, межуючою з Угорщиною областю. Так, українська сторона на тлі агітації, зокрема, голови МЗС Угорщини Петера Сійярто на місцевих виборах в нашій країні заявила, що у день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців — Товариство угорської культури Закарпаття, і МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України.