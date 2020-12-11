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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71295 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94295 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114949 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 150087 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Пойманного на контрабанде в Украину венгерского политика исключили из партии

Пойманного на контрабанде в Украину венгерского политика исключили из партии

Киев  •  УНН

 • 13234 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывшего депутата парламента Венгрии Жолта Легиня, которого накануне поймали на сигаретной контрабанде на границе с Украиной, исключили из партии MSZP (Венгерская социалистическая партия). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telex.

"Украинские власти сегодня в Украине разоблачили Жолта Легиня на контрабанде сигарет. Жолт Легинь сегодня вечером ушел со всех своих партийных должностей и покинул MSZP. Мы инициировали немедленную отмену его дипломатического паспорта", - говорится в заявлении партии, распространенном 10 декабря вечером.

Добавим, венгерского политика задержали 10 декабря в пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе, в его автомобиле нашли партию сигарет без акцизных марок. При этом иностранец предъявлял пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По данным пресс-службы Госпогранслужбы, установлено, что венгерский политик пытался переместить через государственную границу 11 500 пачек сигарет без акцизных марок с пометкой "For Duty Free Only". Микроавтобус Seat стоимостью почти полмиллиона гривен у иностранца изъят до решения суда.

В ГФС направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.204 УКУ (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Добавим, отношения между Киевом и Будапештом были довольно напряженными из-за закона о языке, Венгрия на фоне этого блокирует комиссию Украина-НАТО. Недавно также добавилась ситуация с местными выборами на Закарпатье, граничащей с Венгрией области. Так, украинская сторона на фоне агитации, в частности, главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в нашей стране заявила, что в день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья, и МИД Украины глубоко расстроен, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины.

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