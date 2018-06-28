The Times назвала можливі наслідки зустрічі Путіна з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Співрозмовники газети The Times у британському уряді заявили, що побоюються зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка орієнтовно відбудеться в середині липня. На їхню думку, американський президент може піти на поступки, які будуть невигідні для Північноатлантичного альянсу, передає УНН.
“Складно виступати проти миру, але чи буде це справжній мир”, — запитує одне з джерел газети. На думку співрозмовників, результатом переговорів можуть стати відмова США від спільних навчань НАТО в Норвегії цієї осені, рішення створити американську базу в Польщі за власний кошт польського уряду, а також визнання анексії Криму Росією та зміна режиму санкції.
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Що стосується відмови від навчань у Норвегії, то, як вважають британські офіційні особи, Трамп може виправдати це бажанням заощадити гроші американських платників податків. Приводом для подібних побоювань стало недавнє рішення США відмовитися від спільних навчань з Південною Кореєю після переговорів глави Білого дому з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Один зі співрозмовників The Times припустив, що Трамп може піти на поступки, вимагаючи від Москви видачі США американського програміста, системного адміністратора, колишнього працівника ЦРУ та АНБ Едварда Сноудена, який отримав притулок у Росії.
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Нагадаємо, в середу помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон узгодили час і місце проведення зустрічі лідерів двох країн. За його словами, подробиці будуть оголошені 28 червня. Після цього Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Путіним під час своєї поїздки в Європу.