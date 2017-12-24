Співробітниця поліції постраждала внаслідок вибуху в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У результаті вибуху у квартирі в Дніпрі постраждала працівниця поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Подія сталася 24 грудня приблизно о 5:30 в квартирі по вул.Данила Галицького м.Дніпра. В результаті вибуху постраждала господарка квартири – співробітниця поліції. Жінку доставили до лікарні", - сказано у повідомленні.
Зараз на місці події проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини вибуху.
Відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Як повідомляв УНН, 17 грудня в Києві стався вибух, чоловіку ампутували кисть руки.