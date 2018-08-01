Співробітників ВРП евакуювали через загрозу вибуху

"На телефон Національної поліції знову надійшло повідомлення про замінування будівлі ВРП. Роботу установи зупинено, усіх працівників та відвідувачів евакуйовано з будівлі", - зазначила прес-секретар.

Водночас речник ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що після перевірки жодних вибухових пристроїв у будівлі ВРП знайдено не було.

Нагадаємо, 27 червня 2018 року до поліції також надходило повідомлення про нібито мінування будівлі Вищої ради правосуддя.