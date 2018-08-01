Сотрудников ВРП эвакуировали из-за угрозы взрыва

"На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания ВРП. Работу учреждения остановлено, всех работников и посетителей эвакуировано из здания", - отметила пресс-секретарь.

В то же время пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что после проверки никаких взрывных устройств в здании ВРП найдено не было.

Напомним, 27 июня 2018 в полицию также поступало сообщение о якобы минировании здания Высшего совета правосудия.