Сотрудников ВРП эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании здания Высшего совета правосудия. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ВРП Оксана Лысенко, передает УНН.
"На телефон Национальной полиции снова поступило сообщение о заминировании здания ВРП. Работу учреждения остановлено, всех работников и посетителей эвакуировано из здания", - отметила пресс-секретарь.
В то же время пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что после проверки никаких взрывных устройств в здании ВРП найдено не было.
Напомним, 27 июня 2018 в полицию также поступало сообщение о якобы минировании здания Высшего совета правосудия.