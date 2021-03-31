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Спецслужби Італії затримали у Римі двох осіб, яких підозрюють у шпіонажі на користь РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Римі органи контррозвідки затримали високопоставленого офіцера італійського флоту при передачі секретних відомостей офіцерові російського посольства, повідомляє газета La Repubblica, пише УНН.

Деталі

Затримання відбулося при “обміні документами”. Операцію провели після тривалого розслідування, в якому брали участь Агентство внутрішньої інформації і безпеки Італії, група спецоперацій італійських карабінерів, представники розвідки і штабу оборони країни.

За інформацією видання, італійський офіцер пішов на співпрацю і погодився надати секретні відомості в обмін на гроші, “ймовірно, зіткнувшись із серйозними сімейними проблемами”.

Доповнення

Спецслужби Болгарії провели недавно секретну операцію , в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

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