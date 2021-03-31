Спецслужби Італії затримали у Римі двох осіб, яких підозрюють у шпіонажі на користь РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Римі органи контррозвідки затримали високопоставленого офіцера італійського флоту при передачі секретних відомостей офіцерові російського посольства, повідомляє газета La Repubblica, пише УНН.
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Затримання відбулося при “обміні документами”. Операцію провели після тривалого розслідування, в якому брали участь Агентство внутрішньої інформації і безпеки Італії, група спецоперацій італійських карабінерів, представники розвідки і штабу оборони країни.
За інформацією видання, італійський офіцер пішов на співпрацю і погодився надати секретні відомості в обмін на гроші, “ймовірно, зіткнувшись із серйозними сімейними проблемами”.
Доповнення
Спецслужби Болгарії провели недавно секретну операцію , в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.