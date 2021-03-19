Спецслужби Болгарії провели секретну спецоперацію та затримали шпигунів на користь Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Спецслужби Болгарії провели секретну операцію, в результаті якої затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, пише УНН з посиланням на БНТ.
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За даними телеканалу BNT, обшуки і затримання пройшли 18 березня в Софії і Перніку.
Ще одного з підозрюваних спіймали на автотрасі “Тракія”, що веде з Софії у Пловдів, зазначає bTV. Для цього поліція влаштувала перевірку документів у всіх виїжджаючих зі столиці.
За попередніми даними, росіян серед затриманих немає. Як стверджує телеканал Nova, мова йде про групу державних чиновників, що мали доступ до секретної інформації. Точна кількість затриманих і інші подробиці спецоперації поки невідомі.
У МВС і прокуратурі Болгарії не підтвердили і не спростували дані про затримання.
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З жовтня 2019 року МЗС Болгарії вислав з країни шістьох російських дипломатів (останнього — в грудні 2020 року), всіх їх підозрювали в шпигунстві. Росія відповідала на це дзеркальними заходами.