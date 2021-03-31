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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42155 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60409 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107260 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143062 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194696 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278942 просмотра

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Спецслужбы Италии задержали в Риме двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Спецслужбы Италии задержали в Риме двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру российского посольства, сообщает газета La Repubblica, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло при “обмене документами”. Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.

По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, “вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами”.

Дополнение

Спецслужбы Болгарии провели недавно секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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