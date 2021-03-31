Спецслужбы Италии задержали в Риме двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру российского посольства, сообщает газета La Repubblica, пишет УНН.
Детали
Задержание произошло при “обмене документами”. Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.
По информации издания, итальянский офицер пошел на сотрудничество и согласился предоставить секретные сведения в обмен на деньги, “вероятно, столкнувшись с серьезными семейными проблемами”.
Дополнение
Спецслужбы Болгарии провели недавно секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.