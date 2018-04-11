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Спецслужби ФРН побачили російський слід у кібератаках на урядові мережі

Київ • УНН

 • 7119 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Експерти Федерального відомства з охорони конституції ФРН вважають, що за скоєнням кібернападів на комп'ютерні мережі німецького уряду стояла саме Росія. Про це в середу заявив керівник відомства Ганс-Георг Маассен, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен.

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Водночас керівник німецької спецслужби, що займається переважно контррозвідувальною діяльністю, наголосив, що у таких випадках не може бути 100-відсоткової точності під час встановлення справжнього винуватця кіберзлочину. Тож не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить з Росії. Попри це Маасен говорить про "високу ймовірність" щодо російського сліду в цьому кібернападі.

Крім того, голова спецслужби ще раз нагадав, що сама кібератака не завдала практично жодної шкоди. Факт скоєння цього кібернападу виявили в лютому поточного року.

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