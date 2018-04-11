Спецслужбы ФРГ увидели российский след в кибератаках на сети правительства

"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - заявил Маасен.

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В то же время руководитель немецкой спецслужбы, занимающейся преимущественно контрразведывательной деятельностью, отметил, что в таких случаях не может быть 100-процентной точности при установлении истинного виновника киберпреступления. Поэтому нельзя исключать и того, что хакеры намеревались создать впечатление, что настоящий организатор кибератак происходит из России. Несмотря на это Маасен говорит о "высокой вероятности" относительно российского следа в этой кибератаке.

Кроме того, глава спецслужбы еще раз напомнил, что сама кибератака не принесла практически никакого вреда. Факт совершения этой кибератаки обнаружили в феврале текущего года.