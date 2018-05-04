Спецпрокурор Мюллер готується викликати в суд до 70 осіб у справі Манафорта
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування тверджень про російське втручання в американські президентські вибори 2016 року, запросив в суді Східного округу штату Вірджинія 70 порожніх форм повісток для виклику осіб на дачу показань. Про це свідчить опублікований у четвер запит спецпрокурора на який посилається у публікації британське видання The Independent та американські ЗМІ, інформує УНН.
Суд, до якого подано прохання, займається розглядом висунутих Мюллером звинувачень на адресу екс-керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта в махінаціях з податками і надання неповних даних про зарубіжні банківські рахунки.
Люди, які отримають дані повістки, повинні будуть з’явитися на засідання суду в місті Олександрія 10 липня для надання свідчень. Вони також будуть зобов’язані надати суду певні документи і інформацію на електронних носіях. Про які дані йдеться, публічно не повідомляється.
Мюллер проводить з травня 2017 року розгляд по широкому колу питань, в першу чергу з приводу втручання РФ у хід президентських перегонів в США. Але найперші звинувачення в рамках цього розслідування, які він пред’явив 30 жовтня Манафорту, не пов’язані з його участю у виборчій кампанії. Йому інкримінується “змова проти США”, відмивання грошей і здійснення низки інших правопорушень. Згідно з обвинувальним висновком, він “діяв як агент зарубіжних представників в інтересах уряду України і Партії регіонів”.
Як повідомляв УНН, спецпрокурор у “російській справі” Роберт Мюллер заявив про можливість виклику президента США на дачу показів щодо ймовірного втручання Росії в президентську кампанію у 2016 році повісткою, якщо той відмовиться добровільно відповісти на запитання слідства.