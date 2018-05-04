Спецпрокурор Мюллер готовится вызвать в суд до 70 человек по делу Манафорта

Суд, в который подано прошение, занимается рассмотрением выдвинутых Мюллером обвинений в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в махинациях с налогами и предоставления неполных данных о зарубежных банковских счетах.

Люди, которые получат данные повестки, должны будут явиться на заседание суда в городе Александрия 10 июля для дачи показаний. Они также будут обязаны представить определенные документы и информацию на электронных носителях. О каких данных говорится, публично не сообщается.

Мюллер проводит с мая 2017 рассмотрение по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу вмешательства РФ в ход президентской гонки в США. Но первые обвинения в рамках этого расследования, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связанные с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется “заговор против США”, отмывания денег и осуществления ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он “действовал как агент зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов”.

Как сообщал УНН, спецпрокурор по “российскому делу” Роберт Мюллер заявил о возможности вызова президента США на дачу показаний относительно вероятного вмешательства России в президентскую кампанию в 2016 году повесткой, если тот откажется добровольно ответить на вопросы следствия.