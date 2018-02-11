Спалахи АЧС: українська свинарська промисловість залишається вразливою

"На початку 2018 року чисельність поголів'я свиней в Україні оцінювалася в майже 6,1 мільйона голів. Значна частина його міститься в домогосподарствах і дрібних фермерських господарствах, які, швидше за все, зіткнуться з труднощами при прийнятті заходів щодо підвищення біобезпеки. Таким чином, українська свинарська промисловість залишається вразливою для епізоотичних спалахів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на частку свинини доводиться 36% споживаного в Україні м'яса. Тому, українці в значній мірі залежать від свинини, а виробництво даного виду м'яса забезпечує важливу частину доходів сільського населення.

Прогнозується, що успіх кампанії проти АЧС багато в чому буде залежати від підвищення інформованості домашніх господарств. Йдеться про надання можливості виробникам замінювати свиней іншими тваринами або переходити від тваринництва до інших видів сільського господарства, таких як виробництво високоцінних культур.

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"В остаточному підсумку, проект допоможе забезпечити необхідну лабораторну підтримку для швидкої і точної діагностики, що в поєднанні з іншими заходами уможливить раннє виявлення і викорінення хвороби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами, збитки українських свинарів через АЧС можуть досягти 30 млрд грн.

За даними Держпродспоживслужби в цьому році вже зафіксовано близько 30 спалахів АЧС в різних областях України. Експерти констатують, що поширюватися чума стала швидше, ніж це було в минулому році.

Тим часом, дії контролерів на шляху подолання епідемії визнаються недієвими і неефективними.

До всього, Рахункова палата дійшла висновку, що Держпродспоживслужба недоцільно витрачає бюджетні гроші на заходи щодо поліпшення протиепізоотичної ситуації в країні в цілому. Згідно зі звітом, чиновниками неефективно було використано понад 3,2 млн грн.