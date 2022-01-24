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Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Київ-Баскета” в Кубку Європи ФІБА

Спалах коронавірусу став причиною переносу матчу “Київ-Баскета” в Кубку Європи ФІБА

Київ • УНН

 • 13879 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Матч “Київ-Баскета” проти бельгійського “Антверпа” у другому груповому раунді Кубка Європи ФІБА, який мав відбутись 26 січня, перенесений на невизначений термін. Про це повідомив український клуб, передає УНН.

Деталі

Причина переносу — спалах коронавірусу в столичній команді. Чергове тестування команди виявило чотири позитивні результати серед гравців та один — серед тренерського складу.

Зокрема, позитивні тести у Бернарда Томпсона, Джеффа Гарретта, Ейвері Вудсона та Андрія Войналовича. Також захворів і асистент головного тренера Олексій Рубан.

Таким чином, наступний запланований матч кияни мають зіграти 30 січня на виїзді проти “Тернополя”, а у Кубку Європи ФІБА — 2 лютого проти “Реджани”.

Доповнення

Інший матч даної групи між “Реджаною” та “Крайльсхаймом” теж перенесений через коронавірус на невизначений термін.

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