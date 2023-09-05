Хвороба легіонерів у Польщі: захворюваність йде на спад
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Польщі в місті Жешув, спалах хвороби легіонерів, який почався в липні, йде на спад. У вівторок було зареєстровано лише один новий випадок, повідомляє APNews, передає УНН.
Деталі
У вівторок було зареєстровано лише один новий випадок хвороби, а в п’ятницю – останній смертельний випадок. Загалом хворобою заразилися 166 людей, з них 19 померли.
Відомо, що спалах хвороби викликав тривогу у людей, оскільки Жешув є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України. У цьому районі розміщено близько 10 000 військовослужбовців США.
Однак, правоохоронці продовжують розслідувати причини спалаху хвороби. Крім того, спеціалісти вважають, що джерелом інфекції була тепла вода в рідко використовуваній сантехніці в жарку погоду.
Доповнення
Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка виникає через вдихання інфікованої води. Вона не поширюється через питну воду.
Зазвичай її підхоплюють у таких місцях, як готелі, лікарні чи офіси, де бактерії потрапляють у систему водопостачання, наприклад, у системах кондиціонування повітря або в кранах і душах, які не використовуються часто.
Також відомо, що мікроби розмножуються при температурах від 20 до 50 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що хворобу легіонера виявили в Жешуві та інших містах Польщі біля кордону з Україною. Також було відомо про 11 смертельних випадків.
Зазначається, що люди, які померли від захворювання, були старшими за 64 роки і мали супутні хвороби.