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Болезнь легионеров в Польше: заболеваемость идет на спад

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Польше в городе Жешув, вспышка болезни легионеров, которая началась в июле, идет на спад. Во вторник был зарегистрирован лишь один новый случай, сообщает APNews, передает УНН.

Детали

Во вторник был зарегистрирован только один новый случай болезни, а в пятницу – последний смертельный случай. Всего болезнью заразились 166 человек, из них 19 умерли.

Известно, что вспышка болезни вызвала тревогу у людей, поскольку Жешув является ключевым транзитным узлом для международной военной поддержки Украины. В этом районе размещено около 10 000 военнослужащих США.

Однако, правоохранители продолжают расследовать причины вспышки болезни. Кроме того, специалисты считают, что источником инфекции была теплая вода в редко используемой сантехнике в жаркую погоду.

Дополнение

Болезнь легионеров – это легочная инфекция, которая возникает из-за вдыхания инфицированной воды. Она не распространяется через питьевую воду.

Обычно ее подхватывают в таких местах, как гостиницы, больницы или офисы, где бактерии попадают в систему водоснабжения, например, в системах кондиционирования воздуха или в кранах и душах, которые не используются часто.

Также известно, что микробы размножаются при температурах от 20 до 50 градусов по Цельсию.

Напомним

Ранее сообщалось, что болезнь легионера обнаружили в Жешуве и других городах Польши возле границы с Украиной. Также было известно об 11 смертельных случаях.

Отмечается, что люди, которые умерли от заболевания, были старше 64 лет и имели сопутствующие болезни. 

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