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Спалах COVID-19 у столичному інтернаті: стали відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Серед хворих на COVID-19 у столичному інтернаті, де вчора було виявлено спалах захворювання, найбільше жінок віком від 18 до 35 років. Про це УНН стало відомо із власних джерел.

Спалах COVID-19 у столичному інтернаті: стали відомі деталі

"У цьому будинку-інтернаті, який розташований у Дарницькому районі столиці, функціонує додаткове відділення для жінок віком від 18 до 35 років і там виявлено більше 40 інфікованих. Також захворіло щонайменше 26 співробітників закладу, а також 13 неповнолітніх вихованок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі четверо з інфікованих госпіталізовані, а решта перебувають у закладі та на самоізоляції.

Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 – вихованки інтернату.

Кличко після спалаху COVID-19 в інтернаті для дівчат оголосив перевірку низки закладів, а правоохоронці розпочали розслідування, відкрито кримінальне провадження.

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