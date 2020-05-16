Спалах COVID-19 у столичному інтернаті: стали відомі деталі

"У цьому будинку-інтернаті, який розташований у Дарницькому районі столиці, функціонує додаткове відділення для жінок віком від 18 до 35 років і там виявлено більше 40 інфікованих. Також захворіло щонайменше 26 співробітників закладу, а також 13 неповнолітніх вихованок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі четверо з інфікованих госпіталізовані, а решта перебувають у закладі та на самоізоляції.

Нагадаємо, у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у 81 особи: з них 53 – вихованки інтернату.

Кличко після спалаху COVID-19 в інтернаті для дівчат оголосив перевірку низки закладів, а правоохоронці розпочали розслідування, відкрито кримінальне провадження.