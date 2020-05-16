Вспышка COVID-19 в столичном интернате: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Среди больных на COVID-19 в столичном интернате, где вчера было обнаружено вспышку заболевания, больше всего женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"В этом доме-интернате, расположенном в Дарницком районе столицы, функционирует дополнительное отделение для женщин в возрасте от 18 до 35 лет и там обнаружено более 40 инфицированных. Также заболело по меньшей мере 26 сотрудников заведения, а также 13 несовершеннолетних воспитанниц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время четверо из инфицированных госпитализированы, а остальные находятся в учреждении и на самоизоляции.
Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевание коронавирусной болезни у 81 человека: из них 53 - у воспитанниц интерната.
Кличко после вспышки COVID-19 в интернате для девушек объявил проверку в ряде учреждений, а правоохранители начали расследование, открыто уголовное производство.