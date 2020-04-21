Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: захворіло 8 медиків, один із лікарів помер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Подільській міській лікарні в Одеській області зафіксовано 8 випадків захворювання на COVID-19 серед медиків. Крім того, на цьому тижні помер лікар із цієї лікарні, заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"Про ситуацію у місті Подільськ: там офіційно підтверджено 37 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, в тому числі у восьми медичних працівників. 19 квітня помер лікар сімейної медицини, завідувач відділення поліклініки в місті Подільськ. За даними епідрозслідування, у 60-річного чоловіка були хронічні захворювання, близько тижня він займався самолікуванням і, на жаль, звернувся за медичною допомогою вже з двобічною пневмонією. Його підключили до апарату ШВЛ, проте стан стрімко погіршувався і, на жаль, він помер", - повідомив Куций.
За його словами, через погіршення епідемічної ситуації в місті напередодні було екстрено скликано обласну комісію із надзвичайної ситуації, на якій було прийнято рішення про закриття обласної лікарні міста Подільська на двотижневий карантин.
"Всі лікарі та пацієнти, які на даний момент знаходяться у лікарні, здають обов'язкове ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції. Всі медичні працівники старші за 60 років після проходження ПЛР-тестування, якщо це не позначиться негативним чином на роботу і функціонування лікарні, будуть відправлені на двотижневу самоізоляцію", - повідомив голова ОДА.
Також він заявив, що приміщення лікарні будуть оброблені дезінфікуючим розчином.
Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.