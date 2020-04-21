Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: захворіло 8 медиків, один із лікарів помер

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Подільській міській лікарні в Одеській області зафіксовано 8 випадків захворювання на COVID-19 серед медиків. Крім того, на цьому тижні помер лікар із цієї лікарні, заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.