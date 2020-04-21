Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: захворіло 8 медиків, один із лікарів помер

ukru
16:58 • 55415 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 129645 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 222832 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 225213 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 226199 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 217573 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 189727 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185243 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145673 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150089 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1 м/с
65 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 107968 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142972 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 149397 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128163 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 241341 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 222832 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 225213 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 226199 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 217573 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 189727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 36326 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 17781 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 128163 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 142972 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112112 перегляди
Актуальне
Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: захворіло 8 медиків, один із лікарів помер

Спалах COVID-19 у лікарні на Одещині: захворіло 8 медиків, один із лікарів помер

Київ • УНН

 • 14065 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Подільській міській лікарні в Одеській області зафіксовано 8 випадків захворювання на COVID-19 серед медиків. Крім того, на цьому тижні помер лікар із цієї лікарні, заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"Про ситуацію у місті Подільськ: там офіційно підтверджено 37 випадків захворювання коронавірусною інфекцією, в тому числі у восьми медичних працівників. 19 квітня помер лікар сімейної медицини, завідувач відділення поліклініки в місті Подільськ. За даними епідрозслідування, у 60-річного чоловіка були хронічні захворювання, близько тижня він займався самолікуванням і, на жаль, звернувся за медичною допомогою вже з двобічною пневмонією. Його підключили до апарату ШВЛ, проте стан стрімко погіршувався і, на жаль, він помер", - повідомив Куций.

За його словами, через погіршення епідемічної ситуації в місті напередодні було екстрено скликано обласну комісію із надзвичайної ситуації, на якій було прийнято рішення про закриття обласної лікарні міста Подільська на двотижневий карантин.

"Всі лікарі та пацієнти, які на даний момент знаходяться у лікарні, здають обов'язкове ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції. Всі медичні працівники старші за 60 років після проходження ПЛР-тестування, якщо це не позначиться негативним чином на роботу і функціонування лікарні, будуть відправлені на двотижневу самоізоляцію", - повідомив голова ОДА.

Також він заявив, що приміщення лікарні будуть оброблені дезінфікуючим розчином.

Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,142.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,974.73