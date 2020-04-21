Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: заболело 8 медиков, один из врачей умер

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Подольской городской больницы в Одесской области зафиксировано 8 случаев заболевания на COVID-19 среди медиков. Кроме того, на этой неделе умер врач из этой больницы, заявил сегодня во время брифинга глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.