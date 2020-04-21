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Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: заболело 8 медиков, один из врачей умер

Вспышка COVID-19 в больнице в Одесской области: заболело 8 медиков, один из врачей умер

Киев  •  УНН

 • 14064 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Подольской городской больницы в Одесской области зафиксировано 8 случаев заболевания на COVID-19 среди медиков. Кроме того, на этой неделе умер врач из этой больницы, заявил сегодня во время брифинга глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"О ситуации в городе Подольск: там официально подтверждено 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе в восьми медицинских работников. 19 апреля скончался врач семейной медицины, заведующий отделения поликлиники в городе Подольск. По данным эпидрасследования, у 60-летнего мужчины были хронические заболевания, около недели он занимался самолечением и, к сожалению, обратился за медицинской помощью уже с двусторонней пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние стремительно ухудшалось и, к сожалению, он скончался", - сообщил Куцый.

По его словам, из-за ухудшения эпидемической ситуации в городе накануне была экстренно созвана областная комиссия по Чрезвычайной ситуации, на которой было принято решение о закрытии областной больницы города Подольска на двухнедельный карантин.

"Все врачи и пациенты, которые на данный момент находятся в больнице, сдают обязательное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Все медицинские сотрудники старше 60 лет после прохождения ПЦР-тестирования, если это не отразится негативным образом на работу и функционирование больницы, будут отправлены на двухнедельную самоизоляцию", - сообщил глава ОГА.

Также он заявил, что помещения больницы будут обработаны дезинфицирующим раствором.

Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что Подольская городская больница в Одесской области закрывается на двухнедельный карантин в связи с большим количеством случаев COVID-19 среди медработников.

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