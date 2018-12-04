SpaceX встановила рекорд із запусків ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 c 64 мікросупутниками на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт компанії.
Ракета була запущена 3 грудня з космодрому на військовій базі ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.
Цей запуск став вже 19-м за рахунком в 2018 році для компанії Ілона Маска. Таким чином, SpaceX встановила для себе новий рекорд по числу запусків ракет за один календарний рік.
Нагадуємо, 28 листопада, американська компанія SpaceX відклала на невизначений термін запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту понад 60 мікросупутників, призначених для використання компаніями та урядовими структурами 17 країн.