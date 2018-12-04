SpaceX установила рекорд по запускам ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 64 микроспутниками на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт компании.
Ракета была запущена 3 декабря с космодрома на военной базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.
Этот запуск стал уже 19-м по счету в 2018 году для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.
Напоминаем, 28 ноября, американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран.