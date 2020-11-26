Соцстрах компенсує виплати всім постраждалим на виробництві за час, коли фінансування було зупинене

"Від сьогодні, 26 листопада, набув чинності Закон України "Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"... Документом відновлено фінансування Фондом соціального страхування України медичних і соціальних послуг, одноразових страхових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або профзахворювань, осіб з інвалідністю (членів їх сімей)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також закон відновив направлення на реабілітаційне лікування за рахунок коштів ФССУ працюючих українців після перенесених важких захворювань і травм.

"Потерпілим на виробництві, особам з інвалідністю Фондом буде здійснено виплату нарахованих коштів на медико-соціальні послуги за увесь період, упродовж якого фінансування видатків було призупинено. Зокрема, буде перераховано кошти на здійснення спеціальних медичних, постійних сторонніх доглядів за потерпілими, а також побутове обслуговування, витрати на додаткове харчування, відшкодовано витрати за самостійно придбані лікарські засоби, вироби медичного призначення та гігієнічні вироби (підгузники або пелюшки)", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що також Фонд соціального страхування України виплатить одноразові допомоги потерпілим на виробництві або членам їх сімей у разі смерті потерпілих, які були нараховано упродовж періоду дії обмежень на фінансування.

Нагадаємо, 24 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює фінансування догляду, допомог, ліків, санаторно-курортного і реабілітаційного лікування за кошти Фонду соцстраху.