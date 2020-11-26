Соцстрах компенсирует выплаты всем пострадавшим на производстве за время, когда финансирование было остановлено

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты за лекарства и реабилитацию пострадавших на производстве за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ, сообщает УНН.

"С сегодняшнего дня, 26 ноября, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в подпункт 2 пункта 5 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"... Документом возобновлено финансирование фондом социального страхования Украины медицинских и социальных услуг, одноразовых страховых выплат для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, лиц с инвалидностью (членов их семей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также закон восстановил направление на реабилитационное лечение за счет средств ФССУ работающих украинцев после перенесенных тяжелых заболеваний и травм.

"Пострадавшим на производстве, лицам с инвалидностью Фондом будет осуществлена выплата начисленных средств на медико-социальные услуги за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено. В частности, будут перечислены средства на осуществление специальных медицинских, постоянных посторонних уходах за пострадавшим, а также бытовое обслуживание, расходы на дополнительное питание, возмещены расходы за самостоятельно приобретенные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и гигиенические изделия (подгузники или пеленки)", - указано в сообщении.

Сообщается, что также Фонд социального страхования Украины выплатит единовременные пособия пострадавшим на производстве или членам их семей в случае смерти потерпевших, которые были начислены в течение периода действия ограничений на финансирование.

Напомним, 24 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет средств Фонда соцстраха.

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