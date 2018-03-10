Соціал-демократи Німеччини назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Соціал-демократичній партії Німеччини 9 березня визначилися з кандидатами на посади міністрів у новому коаліційному уряді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Перелік кандидатів на шість міністерських портфелів оголосили голова фракції СДПН у Бундестазі Андреа Налес та тимчасовий виконувач обов'язків голови партії Олаф Шольц. Останній, як і очікувалося, має очолити міністерство фінансів. Заступника керівника фракції СДПН Губертуса Гайля висувають на посаду міністра праці й соціальних справ.
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Катаріна Барлі, яка донедавна очолювала Міністерство у справах сім'ї, має стати міністром юстиції. На посаду міністра захисту довкілля висувають генерального секретаря СДПН у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Свенью Шульце.
Наймолодшою міністеркою в новому німецькому уряді має стати 39-річна Франціска Гіффей, яка донині була районною бургомістеркою в Берліні. Її планують висунути на посаду міністра у справах сім'ї.
Як раніше повідомляв УНН, 8 березня стало відомо, що член СДПН, міністр юстиції у попередньому уряді Гайко Маас очолить міністерство закордонних справ замість іншого соціал-демократа - Зіґмара Ґабріеля. Останній висловив у розмові з журналістами переконання, що Маас, якщо він справді має стати його наступником, зможе “блискуче” впоратися з керівництвом зовнішньополітичним відомством, передає інформагенція dpa.