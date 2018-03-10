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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Социал-демократы Германии назвали имена своих министров в будущем правительстве

Социал-демократы Германии назвали имена своих министров в будущем правительстве

Киев  •  УНН

 • 10250 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Социал-демократической партии Германии 9 марта определились с кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Перечень кандидатов на шесть министерских портфелей объявили председатель фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес и временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц. Последний, как и ожидалось, должен возглавить министерство финансов. Заместителя руководителя фракции СДПГ Губертуса Хайль выдвигают на должность министра труда и социальных дел.

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Катарина Барли, которая до недавнего времени возглавляла Министерство по делам семьи, должна стать министром юстиции. На должность министра охраны окружающей среды выдвигают генерального секретаря СДПГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Свенья Шульце.

Самой младшей министеркой в новом немецком правительстве должна стать 39-летняя Франциска Гиффей, которая до этого времени была районным бургомистром в Берлине. Её планируют выдвинуть на должность министра по делам семьи.

Как ранее сообщал УНН, 8 марта стало известно, что член СДПГ, министр юстиции в предыдущем правительстве Хайко Маас возглавит министерство иностранных дел вместо другого социал-демократа — Зигмарв Габриэля. Последний высказал в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет “блестяще” справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.

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