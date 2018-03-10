Социал-демократы Германии назвали имена своих министров в будущем правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Социал-демократической партии Германии 9 марта определились с кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Перечень кандидатов на шесть министерских портфелей объявили председатель фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес и временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц. Последний, как и ожидалось, должен возглавить министерство финансов. Заместителя руководителя фракции СДПГ Губертуса Хайль выдвигают на должность министра труда и социальных дел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии может произойти 14 марта
Катарина Барли, которая до недавнего времени возглавляла Министерство по делам семьи, должна стать министром юстиции. На должность министра охраны окружающей среды выдвигают генерального секретаря СДПГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Свенья Шульце.
Самой младшей министеркой в новом немецком правительстве должна стать 39-летняя Франциска Гиффей, которая до этого времени была районным бургомистром в Берлине. Её планируют выдвинуть на должность министра по делам семьи.
Как ранее сообщал УНН, 8 марта стало известно, что член СДПГ, министр юстиции в предыдущем правительстве Хайко Маас возглавит министерство иностранных дел вместо другого социал-демократа — Зигмарв Габриэля. Последний высказал в беседе с журналистами убеждение, что Маас, если он действительно должен стать его преемником, сможет “блестяще” справиться с руководством внешнеполитическим ведомством, передает информагентство dpa.