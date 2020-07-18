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Сотні студентів влаштували заворушення біля одного з регіональних парламентів Мексики

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Студентський мітинг переріс у п’ятницю в масові заворушення в місті Чільпансінго, столиці штату Герреро на південному заході Мексики. Про це повідомляє Noticias MVS, пише УНН.

В ході маніфестації близько 300 учнів педагогічного коледжу, які прибули з населеного пункту Айотсінапа, зажадали від влади країни розслідувати зникнення 43 студентів у 2014 році. Після акції протесту вони закидали камінням і пляшками із запальною сумішшю будівлю законодавчих зборів регіону. Відомостей про постраждалих серед учасників заворушень або співробітників поліції не надходило.

У вересні 2014 року корумповані поліцейські і група злочинців в місті Ігуала в Герреро відкрили вогонь по учасниках демонстрації студентів з Айотсінапи. На місці загинули шестеро людей, близько 20 отримали поранення, ще 43 студенти зникли безвісті.

Слідству вдалося встановити, що поліцейські передали їх членам “Геррерос Унідос”. Заарештовані учасники банди зізналися, що вбили молодих людей і спалили їх тіла. Батьки і друзі зниклих студентів всі ці роки наполягали на продовженні пошуків.

Генеральна прокуратура Мексики в кінці червня поточного року оголосила про намір заарештувати 46 чиновників в ряді муніципалітетів Герреро в рамках розслідування цієї справи. За словами глави наглядового відомства Алехандро Манеро, вони звинувачуються в участі в організованій злочинній діяльності.

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