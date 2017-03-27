Соратник О.Навального потрапив у лікарню після затримання на мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Керівника московського відділення “Партії прогресу” Миколи Ляскіна госпіталізували до Боткінської лікарні з підозрою на струс мозку. Він стверджує, що поліцейський вдарив його по голові в автозаку при затриманні на мітингу на Тверській, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як розповів Російській службі ВВС М.Ляскін, в лікарні з ним перебувають двоє співробітників поліції.
“Лікарі кажуть, що підозра на струс виправдовується, але вони ще продовжують обстеження”, — додав він.
Окрім того, Ляскін уточнив, що поліцейський, який його вдарив, з ним у лікарню не поїхав.
Опозиціонер розповів, що отримав удар по голові в автозаку. Він зазначає, що все відбулося на очах 11 осіб, які перебували з ним в одному автозаку. Поліцейського, який його вдарив, опозиціонер може впізнати за обличчям.