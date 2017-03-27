Соратник А.Навального попал в больницу после задержания на митинге
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Руководителя московского отделения "Партии прогресса" Николая Ляскина госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на сотрясение мозга. Он утверждает, что полицейский ударил его по голове в автозаке при задержании на митинге на Тверской, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как рассказал Русской службе ВВС М.Ляскин, в больнице с ним находятся двое сотрудников полиции.
"Врачи говорят, что подозрение на сотрясение оправдывается, но они еще продолжают обследование", - добавил он.
Кроме того, Ляскин уточнил, что полицейский, который его ударил, с ним в больницу не поехал.
Оппозиционер рассказал, что получил удар по голове в автозаке. Он отмечает, что все произошло на глазах 11 человек, находившихся с ним в одном автозаке. Полицейского, который его ударил, оппозиционер может узнать по лицу.