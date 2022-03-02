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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 444 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Сьома доба вторгнення: ворог випустив по Україні понад 180 ракет - ЗСУ

Сьома доба вторгнення: ворог випустив по Україні понад 180 ракет - ЗСУ

Київ • УНН

 • 127560 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Про це УНН інформує з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Деталі

На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.

"Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

"Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці! Слава Україні!!!", - додали в ЗСУ.

Українські Національні Новини

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